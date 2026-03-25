        Haberler Bilgi Ekonomi Doğalgaz faturasında devlet desteği bitiyor mu, tüketim sınırı kaç TL olacak, uygulama ne zaman başlıyor, doğalgaz ve elektriğe zam var mı?

        Doğalgaz faturasında devlet desteği kısıtlanıyor! Bakan Bayraktar'dan yeni sisteme dair açıklamalar geldi

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'na konuştu. Doğalgaz ve elektriğe zam olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar, Nisan ayında bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Öte yandan, elektrik faturalarındaki limitli devlet desteği sisteminin, doğalgaz faturaları için de uygulanacağını açıkladı. İşte, doğalgaz faturalarında uygulanacak sisteme dair tüm detaylar

        Giriş: 25.03.2026 - 13:52 Güncelleme:
        1

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yönelik olası düzenlemelere değinen Bayraktar, Nisan ayında kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. Ayrıca, elektrik faturalarında uygulanan kademeli devlet desteği modelinin doğalgaz için de hayata geçirileceğini duyurdu. Peki, doğalgaz faturalarında uygulanacak yeni sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar…

        2

        DOĞALGAZDA LİMİTLİ DESTEK DÖNEMİ BAŞLIYOR!

        Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi kademeli tarife modeli çalışmalarına değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Elektrikte buna 2025'te başladık, 2026'da devam ediyor ama doğalgazda bu yoktu. Yine ayrım olmaksızın hatta başka bir adaletsiz durum oluyor; oransal olarak aynı desteği veriyoruz. Aylık faturanız evinizi ısıtmak için 20 bin lira ise, yüzde 50 verdiğimde aslında size 10 bin lira destek vermiş oluyorum ama 3 bin lira, 4 bin lira fatura ödeyen bir vatandaşa yüzde 50'yi yine verdiğimde ona 2 bin lira vermiş oluyorum. Yani oransal olarak aynı tuttuğunuz zaman daha çok tüketene daha çok destek vermiş oluyoruz. Dolayısıyla burada da şöyle bir hedefimiz var; ortalama tüketimler Ankara için ocak ayında neyse, bunun yüzde 75'ten daha fazlasını tüketen tüketici gruplarını destekten çıkaralım diyoruz. Bu ortalamada yüzde 10 ila 13'lük aboneyi ilgilendiriyor, yani abonelerin yüzde 85'inin, yüzde 87'sinin hayatı değişmeyecek, onlar destekte kalmaya devam edecekler. Çünkü onlar o tüketimin daha altında tüketiyorlar. Böyle bir düzenlemeyi de bu dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Nisanda başlayabiliriz. Açıkçası, bunun hazırlıklarını bitirmiştik ama bu kış mevsimini de geçirelim dedik. Aralık, ocak, şubat, mart esas doğalgazın tüketildiği aylar. Bu kışı da aslında destekleyerek geçirmiş olduk. Şimdi nisanda tüketimler düşecek, özellikle doğalgazda. Bu süreci nisan itibarıyla başlatabiliriz."

        3

        ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM VAR MI?

        Bayraktar, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Tüketimim yüksek, ama gelir grubu olarak aslında ihtiyaç sahibi biriyim diyen olursa da, ona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteklerinden istifade etme kapısı açık. Yani, oraya başvurup onların kriterlerini yerine getiriyorsa, o şartları sağlıyorsa, onlar doğalgaz desteği almaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

        Doğalgaz ve elektriğe zam olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar "Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
