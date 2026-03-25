ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM VAR MI?

Bayraktar, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Tüketimim yüksek, ama gelir grubu olarak aslında ihtiyaç sahibi biriyim diyen olursa da, ona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteklerinden istifade etme kapısı açık. Yani, oraya başvurup onların kriterlerini yerine getiriyorsa, o şartları sağlıyorsa, onlar doğalgaz desteği almaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ve elektriğe zam olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar "Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" dedi.