Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak Doğalgaz desteği ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz yardımı ne kadar oldu ve ne zaman yatacak? Doğalgaz ödemelerinde son durum yakından takip ediliyor. Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Başvurularını yaparak hak sahibi olan vatandaşlar "Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 Doğalgaz yardımı hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:16 facebook

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Doğalgaz desteği ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteğine zam yapılmıştı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ile ödemeler hakkında detaylı bilgiler...

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DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK? Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor. Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.