Doğanın Kanunu dizi oyuncuları kim, ne zaman çıkacak? Star TV Doğanın Kanunu konusu
Ay Yapım'ın yaz sezonu için beklenen yeni dizisi Doğanın Kanunu için hazırlıklar hız kazandı. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın oyuncu kadrosu ve teknik ekibine ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, dizinin yayın tarihi ve hikâyesi de merak konusu oldu. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Doğanın Kanunu hakkında araştırmalar sürüyor. İşte "Doğanın Kanunu dizi oyuncuları kim, ne zaman çıkacak? Star TV Doğanın Kanunu konusu ne, nerede çekildi?" sorularının yanıtları...
Yeni sezonda ekranlara bir yapım daha geliyor. Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisi, Star TV’de yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Çekim süreci ve oyuncu seçimleri gündemdeki yerini korurken, dizinin konusu, karakterleri ve ne zaman başlayacağı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...
OKUMA PROVASI YAPILDI
Star’ın yeni dizisi Doğanın Kanunu, birbirinden yetenekli isimleri aynı projede buluşturan güçlü kadrosu ve heyecan yaratan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.
DOĞANIN KANUNU İÇİN GERİ SAYIM
Yaz sezonunda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yapımını Ay Yapım üstlenirken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isimler Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor.
DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?
Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu alan Doğanın Kanunu’nun çekimleri çok yakında başlayacak.
DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimleri İstanbul’da başlayıp Urla’da devam edecek olan Doğanın Kanununun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.