Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Doğanın Kanunu dizi oyuncuları kim, ne zaman çıkacak? Star TV Doğanın Kanunu konusu ne, nerede çekildi?

        Doğanın Kanunu dizi oyuncuları kim, ne zaman çıkacak? Star TV Doğanın Kanunu konusu

        Ay Yapım'ın yaz sezonu için beklenen yeni dizisi Doğanın Kanunu için hazırlıklar hız kazandı. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın oyuncu kadrosu ve teknik ekibine ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, dizinin yayın tarihi ve hikâyesi de merak konusu oldu. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Doğanın Kanunu hakkında araştırmalar sürüyor. İşte "Doğanın Kanunu dizi oyuncuları kim, ne zaman çıkacak? Star TV Doğanın Kanunu konusu ne, nerede çekildi?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezonda ekranlara bir yapım daha geliyor. Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisi, Star TV’de yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Çekim süreci ve oyuncu seçimleri gündemdeki yerini korurken, dizinin konusu, karakterleri ve ne zaman başlayacağı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...

        2

        OKUMA PROVASI YAPILDI

        Star’ın yeni dizisi Doğanın Kanunu, birbirinden yetenekli isimleri aynı projede buluşturan güçlü kadrosu ve heyecan yaratan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

        3

        DOĞANIN KANUNU İÇİN GERİ SAYIM

        Yaz sezonunda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yapımını Ay Yapım üstlenirken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isimler Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor.

        4

        DOĞANIN KANUNU KONUSU NE?

        Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu alan Doğanın Kanunu’nun çekimleri çok yakında başlayacak.

        5

        DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Çekimleri İstanbul’da başlayıp Urla’da devam edecek olan Doğanın Kanununun oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!

        Boğaziçi A.Ş.'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir şüphelinin firari konumda olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 isim ise belli oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu