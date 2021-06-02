Son zamanların yükselişte olan kripto para birimi Dogecoin, Elon Musk'ın twetleri ile yeniden yükselişe geçti. Coinbase, pazartesi günü profesyonel yatırımcıları hedef alan platformu Coinbase Pro'da Dogecoin'i listeleyeceğini duyurmuştu. DOGE, geçtiğimiz ay piyasa genelinde çakılmayla birlikte yüzde 59 değer kaybetmişti.

DOGECOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Kripto paranın fiyatı, Coinbase'in duyurusunun ardından 0,3137 dolardan 0,4398 dolara çıktı.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Dogecoin alım satımının perşembe günü başlatılacağını belirten Coinbase, DOGE yatırma işlemlerini kabul etmeye başladı. Kripto para; DOGE/USD, DOGE/BTC, DOGE/EUR, DOGE/GBP ve DOGE/USDT dahil olmak üzere beş parite ile listelenecek.

Bir Twitter kullanıcısı, "Dogecoin Müzik Festivali'ne katılmak ister miydiniz?" diye bir soru ortaya attı, Elon Musk bu fikre olumlu yanıt verdi.

Kullanıcı adı "itsALLrisky" olan Twitter hesabının yaptığı açıklamaya göre Dogecoin Müzik Festivali'nin DJ'i, Elon Musk'ın ta kendisi olacak. Grimes ile Snoop Dogg ise bu festivalde şarkı söyleyecek. Dogecoin'in tek ödeme aracı olacağı etkinlik kapsamında insanların kendi köpeklerini getirmeleri gerekecek ve dünyaca ünlü iş insanı Mark Cuban de bu festivalin finansal destekçisi olacak. Binlerce destek gören bu fikir, Elon Musk tarafından da kabul görmüş durumda.