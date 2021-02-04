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Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin neden yükseliyor?

Son günlerde en çok konuşulan kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin bugün Elon Musk'ın paylaşımlarının ardından yeni rekorlar kırdı. Peki Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin neden yükseliyor? İşte Dogecoin hakkında merak edilen detaylar...

Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin neden yükseliyor?

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk yeni bir Dogecoin paylaşımı yaptı. Dogecoin yüzde 40 değer kazandı. Dogecoin kaç TL? Dogecoin neden yükseldi? İşte Dogecoin hakkında merak edilen detaylar...

DOGECOİN NEDİR?

2013 yılında parodi olarak yaratılan ve üzerinde köpek resmi bulunan Dogecoin (DOGE) alabilmek Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekiyor.

DOGECOİN KAÇ TL?

Güçlü kripto para borsalarında ortalama Dogecoin fiyatı 0,0476 USD’dir. 1 Dogecoin Türk Lirası bazında ise 0,4066 TL değerine sahiptir.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Tesl ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçen hafta olduğu gibi yine Twitter üzerinden Dogecoin paylaşımı yaparak kripto paranın sadece 1 saatte yüzde 40 yükselmesine yol açtı. Musk Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu ifade etti.

Bu paylaşımlarla Dogecoin'in günlük yükselişi yüzde 75'i aştı. Dogecoin son 1 ayda önce Reddit kullanıcılarının organize bir şekilde yaptığı alımlarla, ardından Elon Musk'ın verdiği desteklerle yükselişe geçmiş durumda. Ancak yatırımcıların bugünkü gibi olağanüstü fiyat hareketlerinde çok dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin geçen haftasonu Dogecoin fiyatı birkaç saat içinde yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

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