Sıcaklıklar düşüyor...

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Doğu Anadolu'da kar yağışı başladı! Uyarı üstüne uyarı geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Mezradan köye götürülen koyun sürüsü de kar ve tipiye yakalandı. Ankara Valiliği de bir duyuruyla, yarından itibaren hava sıcaklığının 12 derece birden düşeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

24.10.2018 - 11:07 | Güncelleme: İHA

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'na ve Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü. Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi ile Tekman yolu da karla kaplandı.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayanyurdu mezrasından Kadıcelal köyüne koyun sürüsünü indirmeye çalışan çobanlar kar ve tipiye yakalandı. Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yaşandığı güzergahta çobanlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı olarak sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.


ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği'nden yapılan soğuk  hava uyarısı şöyle;

"Bölgemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-12) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülmektedir.

Bugün İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi,

25.10.2018 Perşembe günü ise bölgenin tamamında yağış beklenmektedir.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü bölgemizi terk edeceği, aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Hafta sonunda iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir.

Bölgemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgârın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir"

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