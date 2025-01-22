Doğu Demirkol milli yas nedeniyle oyunu erteledi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayınının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi Haberi Görüntüle

Acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Doğu Demirkol da yaşanan trajedi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Malatya'da gerçekleşmesi planlanan gösterisini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Demirkol; "Milli yas nedeniyle bugünkü Malatya oyunumuz ileri bir tarihe alınmıştır. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.