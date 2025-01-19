Doğubayazıt'tan dünyaya iz bırakan bir yaşam öyküsü

1992 yılında kurulan Azersun Holding, Abdülbari Gözal'ın vizyonunun bir ürünü. Holding, Azerbaycan ekonomisinin temel taşı haline gelerek gıda, tarım, paketleme ve lojistik alanlarında liderlik ediyor. Bugün 10.000 kişilik istihdam ve yıllık 500 milyon dolarlık cirosuyla, ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir pay sahibi. Azersun'un çay, şeker ve yağ gibi ürünleri, Azerbaycan'ın mutfaklarında bir standardı temsil ediyor.

Haydar Aliyev döneminde şekillenen ekonomik politikalarla ticari çıkışını yapan Gözal, Azerbaycan'ın gıda bağımsızlığı ve sürebilir kalkınması için stratejik adımlar attı. Azersun, sadece bir ticaret devi değil; aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir ekonomi modeli oldu.

Azerbaycan’da Kürdemir Süt tesisleri, inşaat alanında Park Boulevard, İmişli Şeker fabrikası, Bazarstore süpermarket zincirleri gibi Azerbaycan’da yaşam tarzını değiştiren işlere imza attılar. Tarım, gıda, sanayi, kağıtçılık, dış ticaret, eğitim, perakende, lojistik, spor alanında bir sürü büyük projeye imza attı.

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SİYASİ VE KÜLTÜREL BAĞLAR; ÇIĞIR AÇAN MİMARİ: HAYDAR ALİYEV MERKEZİ

Abdülbari Gözal'ın Azerbaycan'daki etkisi sadece ekonomik alanla sınırlı değil. Büyük eserlere imza atan Gozal, geniş ailesinin bireyleri, çocukları yeğenleriyle birlikte bir ülkenin kaderini değiştirecek projelerde bulundu. Haydar Aliyev Merkezi, Iraklı dünya çapındaki mimar Zaha Hadid'ın imzasını taşıyan ve Azerbaycan'ın modernleşme sembolü olan bir yapı olarak öne çıkıyor. Gözal, bu projeye verdiği destekle, kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasına öncülük etti. Zaha Hadid'in benzersiz geometrik tasarımıyla inşa edilen merkez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye hem kültürel hem de uluslararası platformda önemli bir katkı sundu. Gözal, kültürel yatırımlara verdiği destekle ülkesinin modernleşme sürecine katkı sağladı.

HAYIR İŞLERİ: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAKİ SOSYAL SORUMLULUK

Abdülbari Gözal'ın hayır işleri, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de toplumun eğitim ve refah seviyesini yükseltecek projelerle dikkat çekiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yaptırdığı fakülteler, modern kampüs alanları ve öğrenciler için inşa edilen yurtlar, bölgedeki eğitim seviyesini yüksek bir standarda taşımıştır. Bunun yanı sıra, bir televizyon yayınında izlediği haberden etkilenerek Doğubayazıt'taki bir köye modern bir okul yaptırması, onun duyarlılığının çarpıcı bir örneğidir. Bu ve benzeri projeleri, Gözal'ın toplumsal sorumluluk alanındaki öncülüğünü gözler önüne sermektedir. 2019 yılında, Türkiye'deki katkıları ve liderliği nedeniyle köklerini aldığı Ağrı ilindeki İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde kendisine fahri doktora unvanı verilmiştir. Bu, onun eğitim ve toplum kalkınmasına verdiği desteğin takdir edilmesinin bir nişanıdır.