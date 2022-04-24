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Doğukan Manço'dan 23 Nisan'a özel 'Adam Olacak Çocuk' etkinliği

Doğukan Manço, 'Adam Olacak Çocuk' etkinliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kartal'da, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

Doğukan Manço'dan 23 Nisan'a özel 'Adam Olacak Çocuk' etkinliği
Doğukan Manço'dan 23 Nisan'a özel 'Adam Olacak Çocuk' etkinliği
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HABERTURK.COM

Doğukan Manço, babası merhum sanatçı Barış Manço'dan aldığı bayrağı özenle taşımaya devam ediyor. 40 yaşındaki Manço, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Adam Olacak Çocuk' etkinliğiyle Kartal'da çocuklar ve aileleriyle buluştu.

İstanbulluların yoğun bir katılım sağladığı, 3.5 saat süren etkinlikte 3-7 yaş arası çocuklar sahneye gelerek Doğukan Manço ile sohbet etti. Manço'nun sorularına renkli cevaplar veren çocuklar '10 puan geleneği' ile şampiyon oldu.

Etkinliğin sonunda DJ kabinine de geçen Doğukan Manço, İstanbullulara keyifli bir bayram günü yaşattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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