Manço'dan 106 fidan bağışı 0:00 / 0:00

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Doğukan Manço, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde şehitlerimiz anısına OGEM-VAK (Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı) aracılığı ile Çanakkale ormanlıklarına 106 adet fidan bağışladı.

Fidan bağışı davetinde bulunan Doğukan Manço; "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında bu topraklar için canını veren şehitlerimiz anısına 106 fidan bağışlıyoruz" diyerek bize bu vatanı armağan eden Mehmetçiğimizin adının uçsuz bucaksız ormanlarda yaşamasını arzu ettiğini dile getirdi. Takipçileri, Manço'nun çağrısına kayıtsız kalmayarak bağış yapmaya başladı.