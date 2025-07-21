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        Haberler Bilgi Yaşam Doğum yardımı parası yattı mı? Birinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Doğum yardımı parası yattı mı? Birinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum yardımı ödeme tarihi gündeme geliyor. Yardım kapsamında 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödeme tutarı ve süresi çocuk sayısına göre değişen doğum yardımına ilişkin detayları duyurmuştu. Peki birinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ödemeleri yattı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:02
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        Aile Yılı kapsamında başlatılan proje kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için doğum parası yatırılıyor. Maddi destek kapsamında; birinci çocuk için tek sefere mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ya da sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL ödeniyor. Peki, doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

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        TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

        Temmuz ayı doğum yardımı ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak haziran ayı ödemeleri 30 Haziran 2025, Pazartesi günü ödenmeye başlandı.

        Bu ayki ödemelerin de ay sonunda 28 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor.

        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Doğum yardımından yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor. Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.

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        Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.

        Doğum yardımı başvuru sonuçları ise e-Devlet ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

        Ayrıca eailem.aile.gov.tr/sonuclarim sayfası üzerinden de sonuçlar görüntülenebiliyor.

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