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HaberlerOtomobilDoğuş'tan yenilenebilir enerji yatırımı
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Elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir adım atarak Şekerpınar’da bulunan merkezinde elektrik ihtiyacını üretmek için solar enerji sistemi kuracağını duyurdu. Projenin ilk fazında, Doğuş Otomotiv Lojistik merkezine yaklaşık 12.5 milyon TL’lik yatırımla 11 bin 500 adet solar panel yerleştirilerek şirketin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 62’sinin karşılanması hedefleniyor. Projenin ikinci fazında ise Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcılarına solar sistem kurulması planlanıyor.

Doğuş'tan yenilenebilir enerji yatırımı
HABERTURK.COM

Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik stratejisi ve Çevre ve Enerji Yönetimi Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara, Şekerpınar’da yer alan lojistik merkezinin çatısına güneş enerjisi panelleri kurarak bir yenisini eklediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda atılan adımı kapsamında solar panellerle ihtiyaç duyduğu elektriğin önemli bir kısmını kendisi üretecek şirketin, yıllık üretilecek enerjinin yaklaşık yarısı kadar karbon ayak izini de azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Şekerpınar’da yer alan Doğuş Otomotiv Lojistik Merkezi’nin 19 bin metrekarelik alanında, yaklaşık 12.5 milyon TL'lik yatırımla kurulacak 11 bin 500 adet solar panelin, şirketin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 62’sini karşılayacağı öğrenildi. Kurulumun 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FİNANSAL BİR RİSK'

Ekonomik kalkınma ve dünyadaki eşitsizlik faktörleri üzerinde doğrudan bir etkisi olması nedeniyle iklim değişikliğini finansal bir risk olarak kabul ettiklerini belirten Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm kilit paydaşlarımızın en önemli beklentileri arasında ekolojik çevrenin korunması, kaynakların tasarruflu kullanılması ve sıfır atık uygulamaları yer alıyor" dedi.

Doğal kaynakların kullanımını azaltarak çevrenin korunması konusunda somut adımlar atmayı en önemli hedefleri arasında gördüklerini söyleyen Bilaloğlu, bu amaçla su ve enerji tüketimi, atık yönetimi alanlarında çevresel etkilerini azaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Enerji stratejilerinin, Türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu enerji vizyonu ile paralel ilerlediğini ifade eden Ali Bilaloğlu, “Sadece genel merkezimizin değil Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın da kendi enerjilerini üretmelerini sağlamak istiyoruz. Programın ikinci ayağında yetkili satıcılarımızın da katılımıyla toplamda yaklaşık 235 bin metrekare alanda güneş enerjisi panelleri kurmayı planlıyoruz. Yıllık enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 97’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma potansiyeli bulunuyor” diye konuştu.

Bilaloğlu, 2021 yılı sonuna kadar ISO 140001 Çevre Yönetimi’nin ardından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporlama Sistemi’ni kurmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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