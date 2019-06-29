'Halimizi anlasın istedim'



İzmir´de yaşayan A.K., 19 Şubat 2015 tarihinde, rahatsızlanan yakınıyla beraber Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi´ne gitti. A.K., burada Dr. Yakup Gökhan Doğramacı´dan, yakınının bir başka hastaneye sevk edilmesini istedi. Doğramacı, buna gerek olmadığını, talebin kurallara aykırı olduğunu bildirmesine rağmen, A.K. ve yanındaki diğer yakınları ısrarcı olunca tartışma çıktı. Bu sırada A.K., Doğramacı´ya, "Senin kim olduğunu biliyorum, seninle görüşeceğiz" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğramacı beyaz kod uygulamasını başlatıp, güvenlik personeline haber verdi. Gelen polis ekipleri, duruma müdahale etti.

1 AY BOYUNCA, HASTANEDE KAMU HİZMETİ

Doğramacı´nın şikâyeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Dosya, bir süre sonra uzlaştırma bürosuna gitti. Dr. Yakup Gökhan Doğramacı uzlaşmak için, A.K.´nin bir hayır kurumuna bağış yapmasını ya da Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi´nde, bir ay boyunca gönüllü çalışmasını istedi. Bunun üzerine A.K., gönüllü kamu hizmeti yapmayı tercih etti. A.K., geçen perşembe günü, 20.00 ile 23.00 saatleri arasında bir ay sürecek olan hastanedeki mesaisine başladı. Hastaların taşınması, temizlik gibi işleri yapan A.K., herhangi bir açıklama yapmak istemedi.

`SAĞLIK PERSONELİNİN HALİNDEN ANLAMASINI İSTEDİM´

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı ise, A.K.´nin acil servis ortamını görmesini istediğini, böylelikle sağlık personelinin halinden anlamasını umduğunu belirterek, "Aslında, sağlık personeline karşı gösterilen şiddet toplumsal bir suçtur. Toplumsal suçlar ancak toplumsal önlemlerle çözülebilir. Ancak ben yine de A.K.´nin acil servis ortamını solumasını, sağlık personelinin halinden anlamasını istedim. Empati kültürünün gelişmesi, her türlü sorunun çözümü açısından önemlidir. Benim amacım bağcıyı dövmek değil, bu yüzden A.K.´nin de pişman olduğunu hissettiğim için uzlaştım" dedi.