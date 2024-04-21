Dolabınızda kıyma varsa buna dikkat edin: Kıymanın bozulduğu nasıl anlaşılır?
Çok amaçlı bir malzeme olan kıyma her gün mutfaklarda köfte, hamburger, dolma ve çeşitli yemeklerin yapımında kullanılıyor. Kıyma kullanırken en dikkat edilmesi gereken husus ise tazeliği, tarihi geçmiş kıymalar sağlık için büyük risk oluşturabiliyor. İşte, kıymanızı taze olup olmadığını anlamanın ve kıymanızı taze tutmanın 10 yolu!
Kıyma, günlük mutfak kullanımında pek çok yöntemle değerlendirilen çok yönlü bir malzemedir. Ancak, kıymanın sağlık açısından güvenli olması için tazeliğine dikkat edilmelidir. Tarihi geçmiş veya kötü saklanmış kıyma, sağlık riski oluşturabilir. İşte, kıymanın taze olup olmadığını anlamanın ve taze tutmanın 10 etkili yolu...
1. KIYMAYI İNCELEYİN
Kıymanızın soluk kahverengi ya da grimsi bir renge dönüp dönmediğini kontrol edin. Taze etin rengi parlak kırmızı olur, fakat orta kısımlarda kahverengi bölümler olabilir çünkü dana kıyma hayvanın farklı kısımlarından hazırlanır. Kıymayı ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar grileşir.
2. KIYMANIN KOKUSUNU KONTROL EDİN
Kıymayı koklayın ve burnunuza ekşi bir koku gelip gelmediğine bakın. Taze etin kokusu hafif olur fakat bozulmaya başlayan et çürük veya ekşi kokar. Bu koku etin içerisindeki bakterilerin gazlarından gelir. Eğer kıymanızdan kuvvetli bir koku geliyorsa bu bozulduğuna işarettir.
3. SON KULLANMA TARİHİNİ KONTROL EDİN
Paketin üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin. Çiğ kıyma, önerilen tüketim tarihinden 1 veya 2 gün geçtikten sonra kullanılabilir.
4. ETİN DOKUSUNA BAKIN
Ete dokunun ve yapısının yapışkan olup olmadığını kontrol edin. Kıvamını anlamak için kıymayı parmaklarınızın arasında sıkıştırmayı deneyebilirsiniz. Taze et parmaklarınızın arasında kolayca ayrılır ve parçalara bölünür. Eğer etiniz yapışkan ve cıvık bir yapıdaysa o zaman büyük ihtimalle bozulmuştur.
5. KIYMAYI UYGUN ŞEKİLDE SAKLAYIN
Çiğ kıymayı buzdolabında dört derece veya daha altında saklayın. Eğer kıymayı kısa süre içinde pişirecekseniz buzdolabında tutabilirsiniz. Oda sıcaklığında bekletilen kıymalar iki saat içerisinde zararlı bakteriler üretmeye başlar.
6. SATIN ALDIKTAN 2 GÜN SONRA PİŞİRİN
Kıymayı satın aldıktan sonra 2 gün içerisinde pişirin. Kıyma, eğer paketin üzerindeki son kullanım tarihi geçmediyse ve sürekli buzdolabında saklandıysa satın alındıktan sonraki 2 gün taze ve güvenli kalır.
7. DONDURUCUDA 4 AYA KADAR SAKLAYIN
Çiğ kıyma dondurucuda dört aya kadar saklanabilir. Kıymayı dondurucuya dayanıklı plastik torbalarda saklayın ve belirtilen son tüketim tarihlerine mutlaka dikkat edin.
8. SOĞUK SUDA YA DA BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRÜN
Kıymayı soğuk suda ya da buzdolabında çözdürün et tamamen çözülebilsin diye kıymayı kullanmayı planladığınızdan bir ya da iki gün önce buzdolabına koyun. Eğer etinizi soğuk suda çözdürmek istiyorsanız bir kabı soğuk suyla doldurun ve kıyma paketini içinde bekletin.
9. TÜKETMEDEN YA DA DEPOLAMADAN ÖNCE İÇ SICAKLIĞINA ÖNEM VERİN
Kıymayı tüketmeden veya depolamadan önce iç sıcaklığı 71° C olana kadar pişirin. Dana kıymada bulunan doğal bakterileri öldürmenin tek yolu onu tamamen pişirmektir. Pişerken etin içindeki sıcaklığı ölçebilmek için bir et termometresi kullanın.
10. PİŞMİŞ KIYMAYI DIŞARIDA BIRAKMAYIN
Pişmiş kıymayı buzdolabında ya da dondurucuda saklayın. Pişmiş kıyma buzdolabında bozulmadan yedi güne kadar saklanabilir. Aynı zamanda derin dondurucuda sekiz aya kadar saklanabilir fakat hava geçirmez kapta olmasına dikkat etmeniz gerekir.
Kaynak: wikiHow