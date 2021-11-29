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Doların gözü yeni varyantta

Dolar/TL yeni haftaya 12.40'dan başladı. Bu hafta koronavirüs Omikron varyantıyla ilgili gelişmelerin piyasalara damgasını vurması bekleniyor

Doların gözü yeni varyantta
HABERTURK.COM

Dolar dalgalı günlerin ardından geçtiğimiz haftayı 12.33 liradan kapatmıştı.

Dolar/TL yeni haftaya ise 12.40'dan başladı.

Yeni haftada piyasalara koronavirüs Omikron varyantının damga vurması bekleniyor. İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen bu mutasyonla ilgili bilim insanları ciddi uyarılarda bulunsa da varyantla ilgili net resmin 2-3 hafta içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMALARDA

Bu süreçte ülkelerin sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamalar, yeni salgın kısıtlamalarına ne ölçüde ihtiyaç olacağı konusunda sinyal verecek.

Yeni varyantla yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi dünya genelinde sıkılaşma adımları atmaya başlayan merkez bankalarının bu adımlarını ertelemesine yol açabilir.

Son olarak ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, Amerikalılar’ın Omikron’la mücadeleye hazır olması gerektiğini söyledi ancak henüz hangi adımların atılması gerektiğini ve yeni bir kapanmanın gerekip gerekmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

Dolayısıyla söz konusu yeni varyant yurtiçindeki faiz tartışmasında da etkili hale gelebilir.

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