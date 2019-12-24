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HaberlerDövizSon dakika:Dolar neden yükseldi? 24 Aralık dolar kuru

Dolar 5.94 liranın üzerinde

Dolar yurtdışı piyasaların Noel tatiline girmeye hazırlandığı güne dünkü seviyesine benzer bir şekilde 5.9477'den başladı

dolar
HABERTURK.COM

Birçok ülkede piyasaların Noel tatili sebebiyle ya tam gün ya da öğleden sonra tatil olduğu güne dolar/TL 5.9477'den başladı.

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası'nın önceki haftaki faiz indiriminin etkisi ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.81'den 5.94'ün üzerine tırmanmıştı. 

ABD-Türkiye'ye yönelik endişeler sürse de bu riskin hem fiyatlanmış olması hem de yurtdışı piyasaların tatile giriyor olması sebebiyle dolar bu hafta şu ana kadar geçen haftaya kıyasla sakin bir seyir izliyor. 

 

Bugün piyasaları etkilemesi beklenen önemli bir veri açıklanmayacak. 

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