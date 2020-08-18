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Dolar/TL, bir süredir 7.35 etrafındaki sınırlı dalgalanmasının ardından yönünü yukarı çevirdi ve 7.40 seviyesini test etti. Piyasaların ana gündem maddesi ise Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği vereceği faiz kararı.

İç piyasa TCMB'den faizi değiştirmesini beklemezken Deutsche Bank, Bank of America gibi uluslararası kuruluşlar, ekonomisinin ısınması ve TL'deki değer kaybı nedeniyle 100 - 200 bp önden yüklemeli faiz artırım beklentilerine dair notlarını paylaştı. Öte yandan Merkez Bankası'nın fonlama kanallarını değiştirmesiyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9 aştı.

Piyasalarda koronavirüsle ilgili gelişmeler ve Doğu Akdeniz'e dair jeopolitik riskler de radarda.

18 Ağustos sabahı 7.3932'den işlem görerek güne başlayan dolar/TL, öğleden sonra 7.40'ı aştı ancak tutunamadı ve tekrar 7.38'lere geriledi.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla Euroo/dolar paritesi 1.1927 sterlin/dolar paritesi 1.3220, dolar/yen paritesi de 105.43 düzeyinde seyretti.

BIST GÜNÜ YÜZDE 0.58 ARTIŞLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.26 puan artarak 1.092 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1.54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.084, en yüksek 1.100 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.58 artışla 1.092 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1.30, sanayi endeksi yüzde 0.40 ve hizmetler endeksi yüzde 0.41 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0.31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7.87 puan ve yüzde 0.64 yükselişle 1.236 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 35'i geriledi. Garanti Bankası, Güneş Sigorta, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.997 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.997,19 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2.52 artışla 478 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),doların bugünkü efektif kurunu alışta 7.3628 lira, satışta 7.3923 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7.3625 lira, satışta 7.3920 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 13.45'ten gerçekleşti.



PETROL DÜŞTÜ



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0.08 azalışla 45.66 dolardan işlem gördü.