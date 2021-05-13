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Bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu bugün, dolar düşük hacimli piyasada yükselişini sürdürdü.

Dolar/TL öğlene doğru 8.50 seviyesini aştı.

Bu artışta ABD'de enflasyonun beklentileri aşan bir şekilde yükselmesi etkili oldu. Dün, ABD'de nisan ayı enflasyonu yüzde 3.6'lık beklentiye karşılık yüzde 4.2 olarak açıklandı.

Bu yükseliş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha erken bir zamanda faiz artıracağına ilişkin beklentileri artırdı. Fed'in faiz artırmasıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı yaşanabilir.

Bu da gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında zayıflamasına yol açıyor.