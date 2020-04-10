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Dün dolar/TL güne 6.77'den başlamıştı. Dolar/TL haftanın genelinde bu seviye civarında seyrederken dün 6.67'ye kadar geriledi. Bunun birkaç nedeni vardı.

Bunlardan birisi IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın açıklaması oldu. Georgieva, Türkiye dahil tüm üye ülkelerle yapıcı temasları olduğunu söyledi. Bu açıklama Türkiye'nin IMF'den destek alacağı veya destek almak için başvuruda bulunduğu anlamına gelmiyor. Ancak koronavirüs salgınının kesin olarak ne kadar süre etkili olacağı bilinmiyor. Sadece tahminler var. Dolayısıyla IMF'nin Türkiye'yle yapıcı bir ilişkisi olduğunu açıklaması kötü senaryoda Türkiye'nin IMF'den yardım alabileceği şeklinde yorumlandı. Dolayısıyla Türk varlıklarına güven bir nebze olsun arttı.

Bunun yanında dün 5.2 milyon beklenen ABD işsizlik maaşı başvuruları 6.6 milyon geldi. Bu da doların tüm dünyada zayıflamasına yol açtı. Fed'in 2.3 trilyon dolarlık yeni bir ek önlem paketi açıklaması da piyasaya bir güven verdi.

PETROL VE KORONAVİRÜS TAKİP EDİLİYOR

Dolar yeni güne de 6.6955 liradan başladı. Yeni günde koronavirüsle ilgili gelişmeler takip edilecek. İşlem yapanların bunun yanında bir gözünün petrolde olmasında da fayda var. Suudi Arabistan ve Rusya petrol arzı ve fiyatı konusunda henüz bir anlaşmaya varabilmiş değil. Ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafların anlaşmaya yakın olduğunu bildirdi. Petroldeki bu 'fiyat savaşının' sona ermesi bir belirsizliği daha ortadan kalkması anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu durum Türkiye dahil gelişmekte olan ülke varlıklarına yarayabilir.