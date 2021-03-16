Yeni haftada en çok merak edilen şeylerden biri de Dolar ve Euro kuru oldu. Yeni haftaya düşüşle başlayan Dolar kuru 16 Mart sabahına 7.53 seviyesinde başlayan dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. 16 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 16 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

ABD tahvil faizlerinin yükselişi nedeniyle, Naci Ağbal'ın gelişi sonrası 6.9 TL altına kadar gerileyen dolar kuru tekrar 7.80'e kadar çıkmıştı.

ABD Hazine borçlanmalarına gelen talebin iyi olmasıyla tahvil faizleri düşerken, TL de kayıplarının bir kısmını geri aldı.

16 Mart sabahı dolar/TL 7.53 seviyesinde, euro 9 TL bandında işlem görüyor

EURO KAÇ TL OLDU?

Piyasada bu hafta TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı izlenirken Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın faizlerin artmayacağı yönünde piyasayı ne kadar ikna edebileceği da küresel piyasalar için önem arz ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Wall Street'te konuşan Powell, getiri eğrisi kontrolü (YCC) ile ilgili hiçbir mesaj vermeyerek istihdamın sekteye uğramaması için faizlerin artmayacağını belirtmiş ancak piyasalarda bu mesajda şahin yankılanırken tahvil faizlerini yükseltmişti.