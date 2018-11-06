Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada 5.3281 seviyelerinde hareket ediyor. Cuma günü 5,41'li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında dolar/TL yeni haftaya 5,43 civarında başlamıştı. Dolar dün yüzde 25'i aşan enflasyon verisinin ardından öğlen saatlerinde vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten ve kredi notunu negatif etkileyeceğini vurgulayan Moody's raporuyla 5.47 TL'nin üzerine çıkmıştı. Kur akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.40 TL'nin altına indi. Bu son 3 ayın en düşük seviyesi.
SIĞ PİYASADA 5.30 TL'YE DEK İNDİ
Kur, ilerleyen saatlerde akşam sığ piyasada 5.30 TL'ye dek indi. Euro da 6.06'yı gördü. Böylece TL gün içerisinde yüzde 2'ye yakın değer kazanmış oldu.
ENFLASYON EKİMDE YÜZDE 2.67 ARTTI
Enflasyon, ekim ayında yüzde 2.67 artarken, yıllık bazda yüzde 25.24 oldu.
8 ÜLKEYE MUAFİYET
ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.
İKİ BAKANI YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARDI
Rahip Brunson'ın tahliyesinin ardından ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkarmıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç güvenlik bakanı Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararının kaldırıldığını duyurmuştu.
Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artış hızıyla ilgili söylemleri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip ediliyor.
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