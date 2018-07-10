Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dün gün içinde 4.51 TL'ye kadar çekilen ancak gün sonuna doğru hareketlenerek 4.60 TL seviyelerine gelen dolar kuru, Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasının ardından yurtdışındaki piyasadaki işlemlerde 4.74 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Bu sabah ise dolar gece gördüğü seviyelerden aşağı geldi.

Dolar sabah saat 07.20 itibariyle 4.70 TL olurken, euro 5.53 TL seviyesinden el değiştirdi.

Sonrasında satış eğilimi hızlanırken dolar saat 09.20 itibariyle 4.66 TL, euro ise 5.48 TL oldu.