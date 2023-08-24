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        Haberler Ekonomi Döviz SERT DÜŞTÜ! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos 2023 Dolar kuru neden düşüyor, ne oldu? - Döviz Haberleri

        Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar sert düştü

        Piyasalardan son dakika... Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. 50 baz puanlık bir faiz artırım kararı gelmesi yönündeydi. PPK karar metninde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadeleri yer aldı. Karar öncesinde 27.21 seviyesinde işlem göre dolar/TL kuru, karar sonrasında sert düştü. İşte, 24 Ağustos 2023 canlı dolar kuru

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 14:34 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:34
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        Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası hareketlilik yaşıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, beklentilere paralel bir şekilde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dolar kuru hızlı bir düşüş yaşadı. Peki, şu an dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 24 Ağustos 2023 canlı ve güncel dolar kuru...

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        DOLAR ŞU AN NE KADAR?

        Piyasalardan canlı ve anlık olarak dolar kurunu takip etmek için aşağıdaki ekrandan yararlanabilirsiniz.

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        DOLAR NEDEN DÜŞTÜ, NE OLDU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, beklentilere paralel bir şekilde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artırımla yüzde 25'e çekti.

        PPK, haziran toplantısında 650, temmuz toplantısında ise 250 baz puanlık faiz artırım kararları almıştı.

        PPK karar metninde Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

        Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen karar metninde "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir" denildi.

        Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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