Dolar/TL, beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin ardından yine beklentiden yarım puan daha iyi gelen enflasyon verisinin desteğiyle sert düştü.

Birkaç gündür 99 puan üzerinde seyreden dolar endeksinin de 98'li seviyelere inmesiyle dolar kuru dün 5.75, euro da 6.30 altı seviyelere geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisindeki düşüş de 40 baz puanı aştı.

Hatırlanacağı üzere TÜFE ağustos ayında 1.4 - 1.5 arası beklentilerin aksine 0.86 artış gösterdi. Böylelikle 12 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda faiz indirimi için daha fazla manevra alanı oluştuğu belirtiliyor.

Analistler, yüzde 19.75 olan politika faizinin karşısında yüzde 15'e gerileyen ve baz etkisiyle tek hanelere inmesi muhtemelen enflasyon nedeniyle TCMB'nin faiz indiriminde elinin güçlendiği söylenirken, TL'de de pozitif fiyatlama yapıldığı vurgulanıyor. Beklentinin ise 200 - 250 bp olduğu belirtiliyor.

Dün 5.83 ile başlayan dolar/TL, düşük gelen enflasyon ile birlikte kademeli olarak 5.75 altına geriledi. TL günü yüzde 1 dolaylarında primli kapattı.

Dolar kuru 4 Eylül gününe 5.7315 TL'den başlıyor. Euro 6.29'da. Spot altın 1545 dolar kadar inerek düzeltme yaparken gram altın da 284 TL civarında.,

Piyasalarda bugün açıklanacak ihracat verileri izlenecek. Suriye kaynaklı jeopolitik riskler, ABD ile ilişkiler, ticaret gerilimi, Brexit de piyasaları etkileyen önemli faktörler arasında.

Hafta sonu ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD tarım dışı istihdam verisi var.