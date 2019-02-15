Dolar kuru yoğun veri ve gelişmelerin izlendiği gündemde iki yönlü sert dalgalanmaya devam ediyor. Haftaya 5.25 altında başlayan kur haftanın son gününde, kapanış öncesi 5.30 üzerini gördü.

Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerindeki iyimser hava, dolar endeksindeki düşüşle haftaya iyi başlayan gelişen ülkeler para birimleri, görüntünün terse dönmesiyle güçlü dolar karşısındaki kazançlarını koruyamadı.

Güney Afrika randı ve TL hafta boyunca volatilitenin en yüksek yaşandığı para birimleri oldu.

Güney Afrika’da elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını üreten ancak borç yükü altındaki Eskom’un hizmet ayrıştırması (unbunbdling) uygulayacağını açıklaması, borcun daha da yükselebileceği ve işsizlik endişesiyle rand öncülüğünde tüm gelişen ülkeler para birimlerine baskı yaratıyor.

Türkiye tarafında ise dün açıklanan sanayi üretimi, cari açık ve beklenti anketi fiyatlamada fark yaratmazken, öğlen saatlerinde piyasalar Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın sözlerinden etkilendi.

Çetinkaya "Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabilir. Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor" dedikten sonra dolar/TL yukarı yönlü hareket yaşadı ve kur 5.32 TL'yi zorladı ancak akşam saatlerinde gevşeyerek 5.2775 ile kapandı.

15 şubat dolar kuru açılışta 5.29'un biraz üzerinde ve hafif yükselişle başladı.

Gözler bugün açıklanacak işsizlik rakamları ve S&P'nin Türkiye raporunda. Resesyon riskinin ön plana çıktığı ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi verileri ve Mnuchin ile Lighthizer'ın Çin ile yaptığı görüşmeler de izleniyor.