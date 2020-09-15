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Küresel piyasalarda geçen hafta yaşanan sert dalgalanmanın ardından 7.4970 zirvesi ile 7.42 arasında gidip gelen dolar/TL bu hafta daha yatay seyrediyor.

Haftanın ilk günü tarihi zirvesi olan 7.4970 seviyesinin hemen altında kalan kur 15 Eylül sabahında ise 7.48'lerde aşağı yönlü. Euro 8.90 üzerinde seyrederken artan spot altın fiyatlarıyla gram altın fiyatı da yeniden 475 TL'yi zorluyor.

Piyasalarda bu hafta ekonomik gündem olarak Hazine ihaleleri, Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri ve TCMB beklenti anketi takip edilecek. Dış gündemde ise ABD İngiltere ve Japonya merkez bankası faiz kararları yer alıyor.

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Akdeniz'de Yunanistan'ın hak iddia ettiği kesimde yürüttüğü çalışmalara ara verip dün Antalya limanına dönerken, Yunanistan durumu iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için atılmış olumlu bir ilk adım olarak niteledi. Dün, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GKRY ziyareti tepki çeken ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.

Piyasalarda Yunanistan ve AB ile ilişkilerde olası bir gerilim ve yaptırım ihtimali zaman zaman satış baskısı olarak hissediliyor.



TCMB SIKILAŞTIRMAYI YENİDEN KUVVETLENDİRİYOR

Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarının ardından önceki, hafta yüzde 10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yeniden artırmaya başladı. Ortalama fonlama maliyeti Cuma yüzde 10.29 seviyesine yükseldi.

Bu, geçen hafta başına göre yaklaşık 15 baz puanlık yeni sıkılaştırma anlamına geliyor.

Piyasalarda TCMB'nin mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi, mevduat stopaj oranlarının aşağı yönlü güncellenmesi ve enerji keşfinin yukarı yönlü revize edilebileceğine yönelik beklentiler de TL cinsi yatırım araçlarını son dönemde destekleyen ya da destekleyebilecek beklentiler olarak öne çıkıyor.