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Dolar kuru haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta 7.50'yi test ederek yeni bir tarihi zirve yapan dolar/TL, ABD para biriminin küresel değer kaybıyla TL karşısında da düşüşe geçmiş ve 7.45 altını gördükten sonra 7.47'lerden kapanmıştı.

Cuma akşamı ise Moody's, Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yurtdışı finansman kaynaklı kırılganlıkların artması nedeniyle ödemeler dengesi krizi ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yükselmesini gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirdi.

Moody's, Cuma gecesi yayımladığı değerlendirmeye göre kredi notunu B1'den B2'ye indirirken görünümü de "negatif" olarak bıraktı. Negatif görünüm gelecek 18 ay içinde üçte bir ihtimalle kredi notunun düşürülebileceğine işaret ediyor.

İçeride bütçe dengesi ve sanayi üretimi, dışarıda Fed ve Euro bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceği 14 Eylül haftasına dolar kuru 7.48'in üzerinde başlıyor. Euro 8.85 TL üzerinde işlem görürken altın fiyatları da yukarı yönlü.