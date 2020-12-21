Dolar son dakika! Dolar mutasyonla yükseldi! 21 Aralık dolar ve altın fiyatı

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İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonun görülmesi piyasaları sarstı.

Londra'da karantina seviyesinin dörde çıkarılması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler İngiltere'den uçuşları durdururken AB de olağanüstü toplanacak.

Ekonomilerde yeniden kapanma ihtimalinin belirmesi nedeniyle piyasalarda risk iştahı düşerken geçen hafta Fed toplantısının ardından 90 puanın altına inerek 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşan dolar endeksi yeni haftaya 90.45'e kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda dolara yönelik talep yeniden artarken dolar/TL de geçen haftaki 7.63 seviyesinden 7.68'e geldi.

Ekonomilerin kapanacağı endişesiyle petrol fiyatlarında yüzde 3'e varan düşüş görüldü, Çin ve Nasdaq dışında dünya genelinde borsalar erken işlemlerde satıcılı başlarken güvenli liman olarak görülen altın 1.5 ay sonra yeniden 1900 doları geçti. Gümüş fiyatında yüzde 3.6 artış var. Gram altın fiyatı 468 TL'ye yükseldi.