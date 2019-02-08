Dolar/TL dün haftanın en hareketli gününü geçirdi. Gelişen ülkeler para birimlerinin dolar endeksindeki yükselişle bozulması TL'yi de etkiledi.

Fed kararı sonrasın 95 seviyelerine inen DXY, dün itibarıyla yeniden 96.5 üzerine çıkarken başta Güney Afrika randı ve Brezilya reali olmak üzere tüm gelişen ülkeler para birimleri yarım puan civarında değer kaybetti. Uzmanlar bunu yıl başından beri yaşanan rallinin düzeltmesi olarak yorumladı.

Öte yandan, TL ise 5.20 etrafında dalgalandığı haftada ABD'den gelen haber akışıyla yeniden 5.25 üzerine çıktı ve negatif ayrıştı.

ABD'li bir yetkilinin Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini aldığı takdirde Patriot alamayacağını F35 projesinin de tehlikeye girebileceğini söylemesiyle dolar yeniden 5.25 üzerine çıkarak 5.27'yi gördü.

Öğleden sonra bir süre gevşeyerek yeniden 5.25'lere inen dolar/TL, füze meselesine ilişkin aynı yetkilinin "Türkiye'nin S-400 satın alması yaptırımların kapısını aralar demesinin ardından" akşam sığ piyasada 5.2952'ye kadar çıktı. Hatırlanacağı üzere ABD Dışişleri Bakanlığı, aralık ayında Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot alımına izin vermişti.

Piyasalar Türkiye için Suriye cephesindeki olası jepolitik riskleri, ABD ile ilişkileri izlemeye devam ederken küresel ölçekte de Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri izleniyor.

8 Şubat sabahı dolar/TL 5.2683, euro ise 5.9880 seviyesinde ve yukarı yönlü hareket eğilimi sürüyor.