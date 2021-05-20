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Dolar, Fed tutanakları sonrası yükselişte

Dolar kuru Fed tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar nedeniyle yükselişe geçti. ABD enflassyonunun beklenen hızlı yükselmesi tapering tartışmalarını öne çekerken ABD getiri eğrisi ve dolar endeksi yükseldi, borsalarda ibre aşağı döndü. Türkiye'nin CDS'ini de yükselten gelişme sonrası 20 Mayıs günü dolar kuru 8.42 TL'den işlem görüyor

Dolar son dakika! Dolarda FED etkisi - 20 Mayıs dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar/TL, yurt içi piyasaların kapalı olduğu 19 Mayıs günü 8.30'lardan 8.40 üzerine çıkarken dün piyasaları sarsan FED tutanaklarının yansımaları izlenecek.

ABD'de beklentiden hızlı artan enflasyonun ardından FED tutanaklarında bazı üyelerin tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik sözleri piyasaları olumsuz etkiledi. Tutanaklarda "Bazı üyeler, ekonominin komitenin hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme göstermeye devam etmesi durumunda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamak için bir noktada önümüzdeki toplantıların uygun olabileceğini belirtti" denildi.

ABD'nin 10 yıllık tahvilleri bu gelişme sonrası yeniden 1.70'i test ederken dolar endeksi 90 puanın üzerine çıktı. ABD ve Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir yaşandı. S&P ve Dow Jones'ta düşüşler sınırlı kalırken Euro Stoxx 50, FTSE 100, CAC 40 ve DAX yüzde 1-2 arasında geriledi.

Öte yandan, katıldığı bir forumda konuşan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun 2022'ye kadar yüzde 2 ve üzerinde kalmaya devam etmesini beklediğini söyleyerek Fed'in enflasyon sürecinin "kontrolden çıkabileceğinin" bilincinde olduğunu vurguladu.

Hem tahvil faizlerinin hem dolar endeksinin artması Türkiye'yi de olumsuz etkilerken ülkenin dolar cinsi 5 yıllık CDS puanı 410 seviyesine gelerek Arjantin'i geçti ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

20 Mayıs sabahı dolar kuru 8.42 seviyesinden işlem görüyor. Euro 10.25 üzerinde, gram altın fiyatı ise 505 TL'yi aştı

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