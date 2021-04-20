Dolarda son durum

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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan kararı sonrası 8 seviyesinin üzerinde el değiştirmeyi sürdürüyor. Hazine ihalelerinin izleneceği 20 Nisan gününde dolar/TL 8.10 seviyesinde

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi ve indirim beklentilerine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL'yi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. İç piyasalarda Hazine'nin bu hafta gerçekleştireceği toplam üç borçlanma ve yabancıların ilgisi izlenecek.

Geçen hafta gerçekleşen PPK kararı ardından bankanın enflasyon söylemleri açısından ay sonundaki enflasyon raporunun önemi artarken bankacılar CDS'lerdeki düşüşe dikkat çekiyorlar ve ABD faizlerindeki düşüşe paralel dolar endeksinin geri çekilmesine dikkat çekiyor.

Dolar, Fed'in enflasyondaki herhangi bir artışın geçici olabileceği görüşünü tekrarlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında bir ayın dip seviyesine yakın seyrederken, ABD Hazine tahvil getirileri beş haftanın en düşük seviyesine işlem gördü. Euro/dolar paritesi tekrar 1.20 üzerine çıktı

Faizin en azından bir ay daha yüzde 19 ile dünyadaki en yüksek oranlardan biri olacağı bilgisi ile Hazine tahvil getirileri sınırlı gerilerken en belirgin düşüş CDS'de gerçekleşti. CDS geçen haftadan bugüne 50 baz puan düştü.

Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu sabah 400 seviyesinde.

Dolar/TL sabah saatlerinde 8.10, euro/TL 9,77 düzeyinde. Gram altın fiyatı ise 460 TL'yi aştı.