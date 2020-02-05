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Dolar kurunda sakin seyir devam ediyor. Geçen hafta 5.95 civarında hareket eden kur bu hafta koronavirüs salgını, Asya borsalarındaki sert düşüş, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve Suriye'de yaşanan gelişmelere rağmen anlamlı bir değişim göstermedi.

Dolar/TL, hafta başından bu yana 5.98, euro/TL ise 6.60 seviyelerinde dalgalanıyor. Spot altın 1550 dolarlara gerilerken, 305 lirayı gören gram altın 300 liranın altında indi.

Türkiye'nin 5 yıllık dolar CDS'i 250 sınırının altında hareket etmeye devam ederken TL'ye en önemli destek cari açığı besleyen en büyük faktörlerden olan petrol cephesinden geldi.

Ocak ayı başında 70 doların üzerindeki brent petrol, 55 doların altına geriledi. OPEC+ ülkeleri Çin'deki faaliyetlerin durmasıyla azalan petrol talebine karşı acil toplanarak üretimi kısmayı değerlendirecek.

Öte yandan ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York federal mahkemesinde yargılanan Halkbank'ın hisseleri, temyiz mahkemesinin bankanın talebi doğrultusunda duruşmaları askıya alma kararının ardından yüzde 7 üzerinde artış yaşadı.