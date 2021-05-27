Dolar/TL 8.45'in üzerinde

TCMB yönetimindeki değişiklik ve muhalefetin güçlü erken seçim çağrılarıyla birlikte TL'de negatif ayrışma artırırken ABD'den gelen haberlerle birlikte dolar/TL 8.40-8.50 arasında dalgalı.
Yurtdışı piyasalarda ABD'deki enflasyon endişeleri ve gelişmeler önemli yer tutarken hafta başında sert düşen dolar endeksi yeniden 90 üzerine çıktı. 1.23'ü zorlayan Euro/dolar paritesi ise 1.21'lere indi.
27 Mayıs günü dolar/TL 8.46'dan işlem görüyor. Euro 10.33 seviyesinde. Ons altının 1900 dolar altına gerilemesiyle gram altın 5.15 TL bölgesine geriledi.
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