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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar/TL'ye petrol dopingi, FED'in faiz kararı bekleniyor! 18 Eylül dolar kuru

Dolar düşüşe geçti

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dolar kuru, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle TL üzerinde satış baskısı yaratıp yükselirken, dün Suudi Arabistan'ın 2-3 hafta içerisinde saldırı öncesi kapasiteyle üretime geçebileceği haberiyle terse döndü. Brent petrol fiyatı yüzde 5 üzerinde düşerek 65 dolar altına inerken, dolar/TL de 18 Eylül sabahı 5.74'lerden 5.70'e gevşedi. Piyasalar bugün FED kararını bekliyor. FED'in faiz kararı ve azalan dolar likiditesine yönelik adımlarıyla geleceğe dönük parasal genişleme adımları izleniyor

dolar

Dolar/TL hafta başından itibaren girdiği yukarı yönlü hareketini dün Orta Doğu'dan gelen haberle sonlandırdı. Suudi Arabistan'ın petrol arzının Aramco saldırısının ardından ilk beklentiden daha kısa sürede eski haline döneceği haberiyle petrol fiyatı yüzde 5 düşerek 65 dolar altına indi.

Suudi yetkililer saldırı sonrası günlük 5.7 milyon varil azalan üretimin yüzde 70'ini telafi edebileceğini ve 2-3 hafta içerisinde normal şartlar altındaki üretim kapasitesine dönüleceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki artışın cari açık ve enflasyon yarattığı Türkiye için de haberin etkisi hemen görüldü. Satış baskısı altındaki TL dolar karşısında kayıplarının bir kısmını geri aldı ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu.

5.75 seviyesine yakın seyreden dolar 5.70'e kadar indi. 18 Eylül günü dolar/TL 5.7025 seviyesinden işlem görüyor.

Suudi Arabistan saldırısıyla başta İran ve ABD olmak üzere, bölgedeki gerilim ve jeopolitik riskler ise piyasalarda izlenmeye devam ediyor.

Piyasalarda günün ana gündem maddesi ise akşam Fed'den gelecek faiz kararı ve parasal genişlemeye dönük adımlar. 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in ileriye dönük mesajları ve bir süredir sıkışan dolar likiditesine yönelik adımları küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olacak.

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