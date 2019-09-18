Dolar/TL hafta başından itibaren girdiği yukarı yönlü hareketini dün Orta Doğu'dan gelen haberle sonlandırdı. Suudi Arabistan'ın petrol arzının Aramco saldırısının ardından ilk beklentiden daha kısa sürede eski haline döneceği haberiyle petrol fiyatı yüzde 5 düşerek 65 dolar altına indi.

Suudi yetkililer saldırı sonrası günlük 5.7 milyon varil azalan üretimin yüzde 70'ini telafi edebileceğini ve 2-3 hafta içerisinde normal şartlar altındaki üretim kapasitesine dönüleceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki artışın cari açık ve enflasyon yarattığı Türkiye için de haberin etkisi hemen görüldü. Satış baskısı altındaki TL dolar karşısında kayıplarının bir kısmını geri aldı ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu.

5.75 seviyesine yakın seyreden dolar 5.70'e kadar indi. 18 Eylül günü dolar/TL 5.7025 seviyesinden işlem görüyor.

Suudi Arabistan saldırısıyla başta İran ve ABD olmak üzere, bölgedeki gerilim ve jeopolitik riskler ise piyasalarda izlenmeye devam ediyor.

Piyasalarda günün ana gündem maddesi ise akşam Fed'den gelecek faiz kararı ve parasal genişlemeye dönük adımlar. 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in ileriye dönük mesajları ve bir süredir sıkışan dolar likiditesine yönelik adımları küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olacak.