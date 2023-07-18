Dolar ve euro güne rekorla başladı! 18 Temmuz euro ve dolar kuru
Euro ve dolar kuru yeni güne yükselişle başladı. Yüzde 2 seviyelerinde değer kazanan dolar TL kuru saat 10.30'da kaydedilen verilere göre 26 lira 70 kuruş seviyesinde seyrediyor. Euro ise yaklaşık 2.44 oranında artışla 30 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte 18 Temmuz dolar TL kuru...
Dolar TL kuru ve euro TL kuru piyasların açılmasıyla birlikte rekor yükselişe geçti. Yüzde 2'nin üzerinde değer artışı gösteren dolar TL kuru 26 lira 80 kuruşun üzerini gördü. Euro TL kuru 30 liranın üzerini gördü. Peki, döviz kurları neden yükseliyor? İşte güncel dolar TL ve euro TL kuru...
DOLAR TL KURU NEDEN YÜKSELİYOR?
Dolar TL kurunda haftanın ilk iş gününde yaşanan yükseliş bugün piyasların açılmasıyal birlikte rekor seviyede yükselişe geçti.
Yükselişte ABD'den gelen tarımdışı istihdam verileri ve ABD'nin yıl sonu enflasyon artış tahminlerinin beklentinin üzerinde gelmesi etkili oldu.