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Dolar ve euro piyasalarında düşüş! Dolar ve euro neden düşüyor? 24 Haziran canlı takip ekranı

Dolar/TL, BDDK’nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, 16,48'in altına inerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Piyasaları yakından takip edenler "Dolar ve euro neden düşüyor?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 25 Haziran 2022 canlı euro, dolar kuru...

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  • SON DAKİKA | Dolar ve euro piyasalarında düşüş! Euro ve dolar neden düşüyor? 25 Haziran 2022 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Dolar kuru piyasa canlı takip ekranı

    BDDK'nın kararının ardından 17'nin altını gören Dolar/TL, yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Güne 17,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından 16,4798 ile 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar ""Dolar ve euro neden düşüyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 25 Haziran 2022 Cumartesi canlı dolar ve euro kuru...
  • SON DAKİKA | Dolar ve euro piyasalarında düşüş! Euro ve dolar neden düşüyor? 25 Haziran 2022 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Dolar kuru piyasa canlı takip ekranı

    2 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ!

    Dolar/TL, 16,48'in altına inerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,7460'tan işlem görüyor. Güne 17,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından 16,4798 ile 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

    Dolar/TL, saat 20.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,5 azalışla 16,7460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,3 düşüşle 17,6660'tan, sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybıyla 20,5510'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 104,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0545 seviyesinde hareket ediyor.

     
  • SON DAKİKA | Dolar ve euro piyasalarında düşüş! Euro ve dolar neden düşüyor? 25 Haziran 2022 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Dolar kuru piyasa canlı takip ekranı

    EURO VE DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

    Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL varlıkları desteklediğine işaret eden analistler, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının kritik önem taşıdığını kaydetti.
  • SON DAKİKA | Dolar ve euro piyasalarında düşüş! Euro ve dolar neden düşüyor? 25 Haziran 2022 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Dolar kuru piyasa canlı takip ekranı

    Analistler, gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9'un destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

    Bu arada BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verildi. 

    Bu kapsamda, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.
  • SON DAKİKA | Dolar ve euro piyasalarında düşüş! Euro ve dolar neden düşüyor? 25 Haziran 2022 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Dolar kuru piyasa canlı takip ekranı

    DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

    İki haftanın en dip seviyesini gören Dolar kuru 24 Haziran 2022 Cuma günü 21:13 itibariyle alış'ta 17,36, satış'ta 17,37 TL'den işlem görüyor.

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  • SON DAKİKA | Dolar ve euro piyasalarında düşüş! Euro ve dolar neden düşüyor? 25 Haziran 2022 bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Dolar kuru piyasa canlı takip ekranı

    EURO NE KADAR?

    BDDK'nın açıklamasının ardından düşüş gözlemlenen euro piyasalarında dalgalanmalar sürüyor. 24 Haziran günü alış'ta 17,62, satış'ta 17,91 TL'den işlem görüyor.

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