Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikalarının ardında ekonomi dünyasının gözü Dolar ve Euro kurundaki hareketlere çevrildi. Uzun süredir 7 liranın altına inmeyen dolar 15 Şubat'ta 6,94'e kadar düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası gün sonu dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 16 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.

Kasım ayı başında 8.50 üzerini gören dolar/TL, bu ay yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi 7 seviyesinde.

Dolar/TL, 16 Şubat sabahı16 Şubat sabahı 6.95 seviyesini de kırdı. 6.90'a kadar gerileyen dolar ardından öğleden sonra yeniden 7 liranın üzerine tırmandı. Dolar, 5 Ağustos'tan bu yana ilk kez 7 TL'nin altına düştü.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

16 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en düşük 8,3930 TL'den, en yüksek 8,5017 TL'den işlem gördü.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL