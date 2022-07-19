Dolarda son durum 0:00 / 0:00

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Dolar geçtiğimiz hafta 17.40 lirayı aşmasının ardından dün kısa süreliğine 17.50 lirayı görmüştü.

Dolar/TL yeni güne ise 17.48 liradan başladı.

Geçen cuma ABD'de yükselen enflasyona rağmen perakende satışların yüzde 1 arttığının açıklanması Fed'e yönelik beklentilerde bir nebze yumuşamaya yol açtı. Haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile beklentileri aşmasıyla Fed'den 100 baz puanlık bir artırım geleceği fiyatlanmaya başlamıştı. Ancak cuma ve dün bu fiyatlamada bir gevşeme yaşandı.

ENDEKSTE GERİLEME

Bu sebeple enflasyon verisinin ardından 109 seviyesini aşarak rekor kırdan dolar endeksi dün 107'ye geriledi.

Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez 1'in altına gerileyen Euro/dolar ise bu sabah itibarıyla 1.01'in üzerine çıktı. Analistler perşembe günü faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda vereceği mesajların da Euro üzerinde etkili olacağını belirtti.