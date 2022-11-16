Dolarda son durum

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Rusya Ukrayna'daki savaşın şiddetini artırırken piyasalara Fed'e yönelik beklentiler şekil vermeye devam ediyor.

Dolar güne dün olduğu gibi 18.60 liradan başladı.

Euro/dolar dün 1.04'ün üzerini görürken savaş etkisiyle bu sabah itibarıyla 1.0377'ye çekildi. Buna paralel bir şekilde dün 19.40'ın üzerine tırmanan Euro/TL bu sabah 19.33'ten işlem gördü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırımlarına giden Fed'in aralık toplantısında frene basması bekleniyor. Son olarak ekim ayında ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 7.7 ile yüzde 7.9'luk beklentinin altında kalması bu beklentiyi yarattı.