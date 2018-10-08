Cuma günü 6.21 seviyelerini test eden Dolar/TL yeni güne 6,1544 seviyesinden başladı. Piyasalar için bu hafta en kritik tarih 12 Ekim. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek. Öte yandan 4 Kasım'da ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlayan yaptırımları devreye girecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada Türk yetkililerle Brunson'ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemiş, "Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar" demişti.

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