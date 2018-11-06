Dolarda Türk Lirası'na karşı ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasından bu yana süren düşüş devam ediyor. Dün son olarak ABD'nin İran ambargosundan Türkiye'nin muaf tutulacağı haberiyle kur yüzde 2'nin üzerinde düşerek 5.44'lerden 5.30'a kadar geriledi. Euro da aynı şekilde 6.06'ya kadar indi. Dolardaki düşüşü tabii ki yurtdışından para girişi sağladı. Dolar dün enflasyon rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi ile yükselmişti. Ancak İran yaptırımlarından muaf 8 ülke arasında Türkiye'nin de yer aldığı haberinin resmi olarak açıklanmasının ardından özellikle akşam saatlerinde ABD piyasaları açılması ile Türk Lirası hızla değer kazandı. Dolar 5.30'a doğru hızla kaydı.

TAHVİL FAİZLERİ HIZLA GERİ GELDİ



Bu durumun ağırlıklı olanak dünyanın en büyük tahvil fonu Pasific Invetment Management Company'nin (PIMCO) Türkiye tahvili alması sonucu gerçekleştiği ifade ediliyor. 1.7 trilyon dolarlık serveti yöneten PIMCO'nun son gelişmekte olan ülkeler raporunda Türkiye, ekonomik temellerinde sağlıklı görüşüne rağmen Türk Lirası'nın zayıf olduğu belirtilmişti. Bir 'fixed income' yani sabit getirili tahvil yatırım fonu olan PIMCO'nun alımlarının ardından 10 yıllık Türkiye tahvilinin faizinin yüzde 18'den yüzde 16'ya gerilediği ifade ediliyor. Keza 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 24'ten yüzde 21.12'ye indi.

SWAP PİYASASI KAPALI OLUNCA

Peki PIMCO neden dolar bozup Türk tahvili alıyor. Öncelikle kurdaki yükseliş süresince Merkez Bankası'nın faiz artırması ile birlikte yükselen tahvil faizleri şu anda yabancı yatırımcı için bir faiz kazancı fırsatı doğuruyor. Yabancılar kendi ülkelerinin faizi yerine Türk Lirası'nın faizinden yararlanmak için kedi ülkelerinin paralarını satıp Türk lirası tahvil alıyor. Buna carry trade deniyor. Yabancı büyük kurumlar daha önce bu işlemi Londra'daki swap piyasalarından yapıyordu. Ancak kurun yükselişi sırasında bu kanal doları daha da yükselttiği gerekçesiyle kapatılmıştı. Şimdi yabancı kurumlar carry trade işlemlerini Türk tahvilleri üzerinden yapmaya başlatıyor.

ARTIK GÖZLER ABD SEÇİMLERİNDE



Hem küresel piyasalar hem Türkiye para ve sermaye piyasaları artık bugün gerçekleşecek olan ABD ara seçimlerine odaklandı. Anketler, Demokratların ABD Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçireceğine ancak Senato'da çoğunluğu koruyacağını gösteriyor. Bu haftanın devamında Fed'in faiz kararı da piyasanın odağında olacak. Bakanın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor ancak vereceği mesajlar ve Aralık ayında faiz artışı sinyali verip vermeyeceği takip edilecek.





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