Dolar/TL 18,87 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8690 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8297 ve en yüksek 18,8868 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8654'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,8690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 20,1270'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 22,6740'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 104,1'de bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0670 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,7 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu bildirdi.