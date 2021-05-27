Dolar/TL 8.50'yi aştı

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Dolar küresel piyasalarda dolar zayıf bir seyir izlerken dolar/TL ise iç siyasi gündemin nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerle dalgalanmayı sürdürdü. Gün içinde 8.45 ile 8.46 arasında seyir izleyen Dolar/TL akşam saatlerinde 8.5419'a kadar yükseldi.

Enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde açıklanacak güven endeksleri, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi verileri takip edilecek.

Yurtdışı piyasalarda ABD'deki enflasyon endişeleri ve gelişmeler önemli yer tutarken hafta başında sert düşen dolar endeksi yeniden 90 üzerine çıktı. 1.23'ü zorlayan Euro/dolar paritesi ise 1.21'lere indi.