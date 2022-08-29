Dolar/ TL yeni haftaya 18.17 seviyelerinde başladı. Euro/ TL ise 18.01 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar Endeksi bu sabah yüzde 0.26 artışla 109.44 seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere makroekonomik verilere odaklandı.

Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

29 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı tüketici güven endeksi, çarşamba ADP özel sektör istihdam raporu, perşembe inşaat harcamaları ile ISM imalat sanayi PMI ve cuma işsizlik oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Euro/dolar paritesi geçen hafta 0,9901 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye inerken, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964'ten tamamlamıştı. Bu hafta salı Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba Almanya'da işsizlik ve Euro Bölgesi'nde tahmini TÜFE, perşembe bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi'nde işsizlik ile cuma Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

GÖZLER BÜYÜME VERİSİNDE

Gözler çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verisine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor. Bugün dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile perşembe imalat sanayi PMI verisi takip edilecek.