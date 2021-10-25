Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maça Larin'in iki golüyle öne geçen siyah-beyazlılarda Ersin de 81. dakikada penaltı vuruşunda devleşti ve Muhammed'e geçiş vermedi. Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ı evinde üst üste beşinci kez mağlup etti!

VODAFONE PARK'TA SONUÇ DEĞİŞMİYOR!

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi. İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 5 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.

TARİHİN EN UZUN SERİSİ!

Opta'nın aktardığına göre Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı en uzun serisini yaşıyor.