Bulgur pilavı salça ve domatesle tatlandırılarak harika bir ana yemeğe dönüştürülür. Özellikle et yemeklerinin yanında servis edilen bulgur pilavı bazı yörelerde etli ya da patatesli de yapılmaktadır. Ayrıca Bulgurun içinde çinko, kepek, krom ve magnezyum bulunur. Önemli bir lif kaynağı olan bulgur folik asit açısından da zengindir. Peki bulgur pilavı kaç kaloridir? İşte sağlıklı ve lezzetli bulgur pilavı tarifimiz…

BULGUR PİLAVI KALORİSİ

Bulgur pilavının bir porsiyonu yaklaşık 150 kaloridir. Bulgurun lif oranı yüksek olduğu için bağırsaklar tarafından sindirilmesi oldukça kolaydır. Pirinç pilavının aksine diyetlerde güvenle tüketilebilir.

BULGUL PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı bulgur

2 adet domates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıya

1 çay kaşığı tuz, kırmızı biber

3 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Domates, soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Ardından Tencereye sıvıya ve tereyağı atın, üzerine doğradığınız soğanları ve sarımsağı koyup karıştırarak pişirin. Soğanlar biraz pişince önce sulandırdığınız salçayı sonra domatesleri atıp pişirin. Bulgurları güzelce yıkayıp, süzüp tencereye boşaltın. Tuz, kırmızı biber ekleyip karıştırın. Ardından pilavın suyunu da ekleyip kapattığını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Pilavı servis etmeden önce 10 dakika kapağı kapalı şekilde dinlendirmenizi öneririz. Afiyet olsun…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ