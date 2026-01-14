Domenico Tedesco'dan Türkiye Kupası'nda dev rotasyon!

Kadroda rotasyona giden teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında da sahaya sürdü.

Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev yapan oyunculardan Mert Müldür ve Matteo Guendouzi'yi yedek soyunduran İtalyan teknik adam, Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığı bulunan Levent Mercan'ı kadroya almadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kalesini Mert Günok korudu. Savunma hattında Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Oğuz Aydın'a formayı veren Domenico Tedesco, orta sahayı ise İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Musaba ve Talisca'dan oluşturdu. Tedesco forvette ise derbide olduğu gibi Jhon Duran'a formayı verdi.

REKLAM

MERT GÜNOK 3 BİN 882 GÜN SONRA F.BAHÇE FORMASIYLA

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi.

Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.