Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan Türkiye Kupası'nda dev rotasyon! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan Türkiye Kupası'nda dev rotasyon!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Galatasaray derbisine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:59 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco'dan kupada dev rotasyon!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadroda rotasyona giden teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında da sahaya sürdü.

        Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev yapan oyunculardan Mert Müldür ve Matteo Guendouzi'yi yedek soyunduran İtalyan teknik adam, Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığı bulunan Levent Mercan'ı kadroya almadı.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kalesini Mert Günok korudu. Savunma hattında Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Oğuz Aydın'a formayı veren Domenico Tedesco, orta sahayı ise İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Musaba ve Talisca'dan oluşturdu. Tedesco forvette ise derbide olduğu gibi Jhon Duran'a formayı verdi.

        REKLAM

        MERT GÜNOK 3 BİN 882 GÜN SONRA F.BAHÇE FORMASIYLA

        Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi.

        Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.

        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

        Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.

        SZYMANSKI 11 MAÇ SONRA İLK 11'DE!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla 11 resmi maç aradan sonra ilk 11'e döndü.

        Sarı-lacivertli formayla son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Viktoria Plzen mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Szymanski, bu maçın ardından ligde, Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Turkcell Süper Kupa'da oynanan 11 maçta ilk 11'den uzak kalmıştı.

        SADETTİN SARAN VE YÖNETİM TRİBÜNDE

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında takımı yalnız bırakmadı.

        Saran ve kurmayları, karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 10 Ocak 2026 (Casusluk Tarihi: Rejim Değiştiren Operasyonlar)

        Rejim çökerten casusluk vakaları. İstihbarat oyunlarıyla değişen düzen. Casusluk rejimleri nasıl çökertti? Tarihi vakalar ne anlatıyor? Hangi casusluk vakaları rejimleri devirdi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Akademisyen Prof. Dr. İsmail Ermağan yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?