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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dominik Livakovic gelişmesi! Bavullarını topladı... - Fenerbahçe Haberleri

        Dominik Livakovic gelişmesi! Bavullarını topladı...

        Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Livakovic ile ilgili Hırvat basınından flaş bir iddia geldi. Hırvat eldivenin ayrılığı için net tarih verilirken hangi ülkeye uçak bileti aldığı da belirtildi. İşte Livakovic transferinde son gelişmeler ve Fenerbahçe'yi bekleyen haber...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 09:59
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        Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic ile ilgili Hırvatistan'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

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        4 İSİM BAVULLARI TOPLADI

        Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb'de takımın önemli isimleri Luka Ivanusec, Josip Sutalo, Bruno Petkovic ve Dominik Livakovic'in AEK maçlarının ardından takımdan ayrılacakları belirtildi.

        Zagreb'de söz konusu 4 futbolcunun şimdiden bavullarını topladığı aktarıldı.

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        C SEÇENEĞİ FENERBAHÇE

        Livakovic'in ise İspanya'ya uçak bileti aldığı ancak bunu sakladığı öne sürüldü. Hırvat eldiven için İspanya'dan önce Villarreal, ardından Almeria'nın adının geçtiği hatırlatıldı.

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        28 yaşındaki futbolcu için ayrıca Al Nassr'ın da adının geçtiği ve C seçeneğinin Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

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        Dominik Livakovic 2023-24 sezonunda Dinamo Zagreb ile 3 maça çıktı. 2 gole engel olamayan 28 yaşındaki kaleci, 2 maçta da kalesini gole kapadı.

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        DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

        Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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