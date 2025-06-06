Donald Trump ile Elon Musk'ın arasına Kanye West girdi:İkinizi de çok seviyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile başkanlık seçiminde en büyük destekçisi ve sağ kolu olan ancak sonra yollarını ayıran milyarder iş adamı Elon Musk arasında kamuoyu önünde hızla tırmanan gerginlik gündemde.

Donald Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (Doge) başına getirdiği, ancak daha sonra bu görevini bırakan Elon Musk'ın vergi tasarısıyla ilgili sert eleştirileri dolayısıyla araları açıldı. Trump, gerilim yaşadığı Musk'a hükümet sözleşmelerinin sonlandırılabileceği tehdidine bulunarak; "Elon Musk vergi tasarısına karşı çıkarak, beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum" ifadesini kullandı.

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Beyaz Saray eski danışmanı ve teknoloji milyarderi Elon Musk, son olarak ABD’de yeni bir siyasi parti kurulmasına işaret eden bir paylaşım yaptı. Musk, sahibi olduğu X platformundaki hesabından, “ABD'de gerçekten de ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?” başlıklı bir anket açtı. Ankete 4,3 milyon kişi katıldı. Güncel sonuçlara göre söz konusu partinin kurulması fikrine yüzde 81 ‘evet’ derken yüzde 19 ‘hayır’ oyu kullandı.