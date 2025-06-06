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        Haberler Dünyadan Donald Trump ile Elon Musk'ın arasına Kanye West girdi:İkinizi de çok seviyoruz

        Donald Trump ile Elon Musk'ın arasına Kanye West girdi:İkinizi de çok seviyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk arasındaki tartışma, Musk'ın pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyasında Trump'ın da bulunduğunu iddia etmesi üzerine kızıştı. Araya, rap şarkıcısı Kanye West girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:28
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        Araya Kanye West girdi
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        ABD Başkanı Donald Trump ile başkanlık seçiminde en büyük destekçisi ve sağ kolu olan ancak sonra yollarını ayıran milyarder iş adamı Elon Musk arasında kamuoyu önünde hızla tırmanan gerginlik gündemde.

        Donald Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (Doge) başına getirdiği, ancak daha sonra bu görevini bırakan Elon Musk'ın vergi tasarısıyla ilgili sert eleştirileri dolayısıyla araları açıldı. Trump, gerilim yaşadığı Musk'a hükümet sözleşmelerinin sonlandırılabileceği tehdidine bulunarak; "Elon Musk vergi tasarısına karşı çıkarak, beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum" ifadesini kullandı.

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        Beyaz Saray eski danışmanı ve teknoloji milyarderi Elon Musk, son olarak ABD’de yeni bir siyasi parti kurulmasına işaret eden bir paylaşım yaptı. Musk, sahibi olduğu X platformundaki hesabından, “ABD'de gerçekten de ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?” başlıklı bir anket açtı. Ankete 4,3 milyon kişi katıldı. Güncel sonuçlara göre söz konusu partinin kurulması fikrine yüzde 81 ‘evet’ derken yüzde 19 ‘hayır’ oyu kullandı.

        Anket sonrası gerilim iyice büyüdü ve Elon Musk, Donald Trump'ın adının, hapiste ölen pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyasında bulunduğunu ima etti.

        Tartışmaya ünlü rapçi Kanye West dahil oldu. İkilinin karşılıklı sert açıklamalarda bulunmasının ardından West, X hesabından yaptığı paylaşımda; “Kardeşler, lütfen hayııııır! İkinizi de çok seviyoruz" ifadesini kullanarak, tarafları barışa davet etti.

        Kanye West, daha önce Donald Trump'a desteğini açıkça belli etmişti.

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