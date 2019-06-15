ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti son 1 yılda yüzde 5, yani yaklaşık 150 milyon dolarlık artışla 3 milyar dolara ulaştı. Bloomberg Milyarder Endeksi tarafından toparlanan verilere göre Trump'ın servetindeki artış Vornado Realty Trust isimli bir garimenkul fonundaki payının değerindeki artış sayesinde yaşandı. Trump'ın bu fonun sahibi olduğu New York ve San Francisco'daki iki ofis binasında yüğzde 30 payı bulunuyor. Söz konusu yüzde 30'luk payın değeri son 1 yılda artan emlak fiyatlarının etkisiyle yüzde 33 yükselerek 765 milyon dolara ulaştı.

New York 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'ın değeri de yüzde 27'lik artışla 445 milyon doları buldu. Trump'ın ABD'nin finans merkezi olan Wall Street'teki binası da son 1 yılda yüzde 13 değerlenerek 480 milyon dolarlık değere ulaştı. Son 1 yılda Trump'ın sahibi olduğu ofis binalarının değeri toplam yaklaşık 340 milyon dolar arttı.

GOLF KULÜPLERİNİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Buna karşılık Trump'ın sahibi olduğu golf kulüplerinin değeri ise son 1 yılda yüzde 19 düşüşle 525 milyon dolara geriledi. Washington'da bulunan ve Donald Trump ABD Başkanı olduğundan beri önemli siyasi toplantılara ev sahipliği yapan Trump International Hotel'in değeri de 100'den 95 milyon dolara düştü. ABD Başkanı'nın New York'ta bulunan rezidans binasının değeri de yüzde 13'lük düşüşle 140 milyon dolar oldu.

10 MİLYAR DOLARI OLDUĞUNU İDDİA EDİYORDU

Trump'ın 3 milyar dolarlık serveti net serveti oluyor. Yani bu rakam borçları çıkarıldıktan sonraki varlıklarının toplam değerini anlatıyor. ABD Başkanı'nın toplam borcu haziran itibarıyla 550 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu borcun 300 milyon dolarını Deutsche Bank'tan aldığı kredilerden oluşuyor. ABD'de çıkar çatışmaması olmaması için başkanlar kişisel işlerini bağımsız kişi ve kuruluşlara devrediyor ve görev süresince işiyle ilgilenmiyor. 3 milyar dolar büyük bir servet olsa da Trump'ın iddialarının yanında çok düşük kalıyor. Sık Sık ne kadar zengin ve başarılı olduğunu anlatmayı seven Trump daha önce 10 milyar dolarlık servetin sahibi olduğunu iddia etmişti.